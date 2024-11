Faltou "sentido de Estado" na discussão da crise do INEM

O presidente da Associação Comercial do Porto diz que “tem de haver mais sentido de Estado” na discussão sobre o caso da greve no INEM, das mortes alegadamente relacionadas com o protesto e com o apuramento de responsabilidades. No espaço semanal de comentário na Renascença, Nuno Botelho defende “acordos entre os dois principais partidos” em questões relacionadas com a saúde, até porque diz acreditar que “PSD e PS querem o mesmo” para o setor: “querem que os portugueses sejam atendidos e que tenham os seus problemas resolvidos”.

Assim, diz não compreender “porque é que de forma tão simples e ligeira se assacam responsabilidades”. Nomeadamente, critica Pedro Nuno Santos pelo facto de o PS ter responsabilizado o atual Governo pela situação que se vive no INEM, quando o Executivo "está em funções há seis ou sete meses” e num período de tempo tão curto, “era impossível resolver problemas estruturais que existem na saúde”. No caso do INEM, sublinha, é preciso dotar o Instituto de Emergência Médica “de mais meios humanos e de recursos”, como viaturas, porque as atuais “estão completamente obsoletas”.

Na Renascença, o presidente da Associação Comercial do Porto diz não ter dúvidas de que o presidente do INEM “tem muito poucas condições para continuar no cargo”. Já quanto à ministra da Saúde, Nuno Botelho reconhece que Ana Paula Martins tem tido “muitas dificuldades”, mas neste caso concreto acabou “segurada pelo primeiro-ministro" e tem, agora “uma segunda oportunidade.