Comboio descarrila no Algarve após bater em pedra na linha

Um comboio descarrilou na manhã deste sábado no Algarve, entre a Fuseta e Olhão, interrompendo a circulação de comboios naquele trajeto. O acidente foi causado pela presença de pedras na Linha do Algarve.

Fonte da CP confirmou à Renascença que o acidente não provocou feridos. O transporte de passageiros está a ser realizado via transbordo rodoviário no trajeto entre Fuseta e Olhão, com o resto da Linha do Algarve a funcionar normalmente. O acidente terá acontecido antes das 7h30.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o comboio regional, com destino a Faro, com a primeira carruagem fora dos carris. O comboio 5702 realiza-se diariamente, partindo de Vila Real de Santo António às 6h39 para chegar a Faro às 7h46.