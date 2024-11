Número de denúncias de abusos sexuais a crianças e jovens está a aumentar

E, segundo Ana Isabel Valente, "quando chega à oitava pessoa a quem está a contar a sua história, aí a narrativa já é diferente" adianta. "No tribunal são as provas que contam e a produção de prova é feita desta forma."

A presidente da CNPDPCJ defende que há mais caminho a percorrer na defesa das vítimas de abuso sexual: a recolha do testemunho da criança abusada é um desses casos. Defende, por isso, que o testemunho "tem de ser numa fase muito precoce e preferencialmente uma vez", porque, explica "muitas vezes ela não é afastada do agressor que a manipula".

As declarações foram feitas à margem da apresentação do livro "O Abuso Sexual - Proteger Crianças Compete a Tod@s", que reúne um conjunto de artigos de vários especialistas que combatem o abuso sexual de crianças, além de reunir testemunhos de vítimas de abusos.

A criação de mais comissões — semelhantes às que foram criadas para os abusos sexuais na Igreja — não está descartada pela CNPDPCJ. Até porque não é só na Igreja que existem casos de abusos. Ana Isabel Valente diz que "podem ser feitos novos levantamentos e já estamos a trabalhar no desporto, com as entidades competentes". Sem se pronunciar muito sobre a situação na Igreja, e sobre o anúncio do alargamento do prazo para as compensações, a presidente lembra que "foi detetado o problema e se (a Igreja) considera que com o alargamento do prazo podem aparecer mais casos, indica que pode não ter um fim tão datado quanto isso", remata.

Já para o fundador da Associação Quebrar o Silêncio, é preciso um plano eficaz para perceber a realidade e o contexto em que decorrem os abusos. "É preciso perceber onde é que os abusos acontecem. Nós já sabemos, é só desocultar a realidade portuguesa e depois começar um plano no combate à violência sexual contra crianças."

Ângelo Fernandes defende que a prioridade tem de passar pela prevenção, porque "é isto que nos falta". "Não temos códigos de conduta para profissionais, por exemplo. E como foi dito aqui, o silêncio só beneficia os abusadores e não as vítimas", adianta.

O caso dos abusos na Igreja é, para o responsável da Quebrar o Silêncio, uma questão de Direitos Humanos. Ângelo Fernandes defende uma intervenção do governo para uma resolução mais imparcial e transparente: "Vivemos num Estado Laico. Não podemos estar dependentes nem reféns das decisões da Igreja. Está na altura do Governo tomar a decisão de enfrentar este caso, não só na Igreja, porque não é só aqui que existem abusos sexuais nas crianças. Deve, por isso criar, uma comissão verdadeiramente independente para resolver este flagelo de uma vez por todas", desabafa.

A apresentação do livro, que decorreu no Auditório da Polícia Judiciária em Lisboa, contou com vários testemunhos de especialistas que dedicam o seu trabalho à luta contra o abuso sexual de crianças, e também com o testemunho emotivo da atriz Melânia Gomes, vítima de abuso.

De acordo com os mais recentes dados internacionais, apresentados nesta sessão, em todo o mundo, uma em cada cinco crianças é vítima de abuso sexual.