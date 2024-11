Misericórdias saúdam intenção do Governo de renegociar acordos de cooperação

A União das Misericórdias Portuguesas mostra-se satisfeita com a intenção do Governo renegociar os acordos de cooperação com as Instiutições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

À Renascença, Manuel Lemos confirma que "já sabia da intenção da ministra do Trabalho" e que estão a "prestar atenção a essa lei de financiamento, que irá resolver muitos problemas".

"Congratulo-me muito com esta afirmação, agora aguardo com calma, tranquilidade e confiança a proposta que o Governo nos vai fazer", sublinha o presidente da União das Misericórdias Portuguesas.

Manuel Lemos realça a importância de manter "uma relação transparente, clara, que também garanta a sustentabilidade das instituições, por causa das pessoas e do dever constitucional", mas realça que não basta "só falar da sustentabilidade, também é preciso garantir a qualidade da prestação do que fazemos".

Esta sexta-feira, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, disse no Parlamento que também que vai ser preparada uma proposta de lei de financiamento do setor social e solidário.