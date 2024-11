Mau tempo. Beja e Faro sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Beja e Faro sob aviso laranja até às 18h00, passando depois a amarelo até às 21h00, por causa do mau tempo, que vai atingir as regiões Centro e Sul com aguaceiros, por vezes fortes, trovoada e granizo.

Os distritos de Évora e Portalegre vão estar sob aviso amarelo até às 15h00, Castelo Branco até às 18h00, e Setúbal e Lisboa entre as 15h00 desta sexta-feira e as 6h00 de sábado.

Em comunicado, o IPMA aponta para a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, com queda ocasional de granizo, em particular nas regiões Centro e Sul, até à manhã de dia 17, domingo”.

“Prevê-se que o impacto mais significativo seja no Baixo Alentejo e Algarve, Setúbal e Lisboa, zonas estas onde podem ocorrer também fenómenos extremos de vento”, lê-se na nota.

Segundo o IPMA, “em situações de instabilidade existe uma variabilidade na distribuição espacial e temporal da precipitação, determinada em última análise por fatores de escala local, não previstos pelos modelos numéricos. Neste sentido, a vigilância efetuada com base em dados de radares e satélites meteorológicos e de detetores de descargas elétricas é fundamental”.

“Continuam a ser expectáveis, nas regiões Centro e Sul, valores de precipitação da ordem de 10 a 20 mm acumulados numa hora, existindo também a probabilidade, em menor grau, de localmente os valores de precipitação superarem 20 mm”, acrescenta.

Com base nestas previsões, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) reforçou o aviso à população para chuva por vezes forte, sobretudo no Baixo Alentejo e Algarve, e a possibilidade de cheias.

A Proteção Civil recomenda a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas, a fixação de estruturas soltas, aos automobilistas a adoção de condução defensiva, entre outras medidas de prevenção.