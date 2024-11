Inundações em Olhão esta sexta-feira sem feridos ou danos materiais

As inundações que ocorreram esta sexta-feira de manhã, em Olhão, não resultaram em feridos ou danos materiais, segundo refere uma responsável do comando regional da Proteção Civil, à Renascença.

O mau tempo levou a pequenas inundações em Olhão, com a água a subir na via pública. No entanto, a situação está, neste momento, controlada pelas autoridades.

"Verifica-se um acréscimo do número de ocorrências, sendo quatro inundações no município de Olhão, mas não temos necessidade de meios de reforço", esclarece Rolanda Jesus, à Renascença.

A chuva e o mau tempo tem levado a algumas inundações na região do Algarve, nas últimas duas semanas.

Um dos locais inundados é um túnel situado sob a linha férrea, numa das principais avenidas da cidade, indica a Lusa.

Em Faro, há registo de uma queda de árvore e, também no sotavento, em Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, houve pequenas inundações.