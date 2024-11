Falhas no INEM. PGR diz que investigará tudo, incluindo responsabilidade política

O Ministério Público (MP) vai "investigar tudo aquilo que for possível" nos inquéritos relacionados com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo eventuais responsabilidades políticas e impacto dos serviços mínimos na greve, afirmou esta sexta-feira o procurador-geral da República (PGR).



Em declarações aos jornalistas no final de uma visita de trabalho que realizou à comarca de Setúbal, Amadeu Guerra considerou ser ainda "muito prematuro" falar de conclusões relativas aos inquéritos em curso aos casos de mortes alegadamente relacionadas com atrasos na prestação de socorro por parte do INEM, indicando ser ainda necessário aguardar por resultados de investigações e perícias, incluindo às gravações das chamadas telefónicas a pedir auxílio.

Garantiu que o MP vai "investigar tudo aquilo que for possível", incluindo responsabilidades políticas.

"Nós averiguaremos tudo o que o inquérito puder averiguar. Se chegarmos à conclusão que há responsabilidades de terceiros que não sejam pessoas do INEM - também não estou a dizer que as pessoas do INEM tenham responsabilidades - nós vamos averiguar as responsabilidades de todos. Portanto, quando chegarmos à conclusão de que existem responsabilidades de quem quer que seja deduzimos a acusação respetiva", disse Amadeu Guerra.

O procurador-geral da República disse não ser possível especificar as diligências já efetuadas no âmbito dos inquéritos em curso, que são sete de momento, referindo ainda que os casos são diferentes, pelo que os crimes que podem vir a ser imputados podem também ser diferentes, admitindo, por exemplo, negligência na assistência aos doentes.