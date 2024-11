Diretor da urgência do São Francisco Xavier apresenta demissão

O diretor do serviço de urgência da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO), que integra o Hospital São Francisco Xavier, apresentou a sua demissão, que terá efeitos no próximo mês.

A demissão de João Carlos Furtado foi confirmada à agência Lusa por fonte oficial da Unidade Local de Saúde que gere os hospitais de São Francisco Xavier, Santa Cruz e Egas Moniz, sem adiantar as razões apresentadas pelo médico.

“O diretor do serviço de urgência da ULSLO apresentou pedido de rescisão do seu contrato com efeito no próximo mês, encontrando-se, desde já, em curso o processo que visa a sua substituição”, referiu a ULSLO.

A notícia foi avançada pela RTP, que adiantou que o “médico estaria em descordo com a organização da unidade onde trabalha há 20 anos”.