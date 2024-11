Dez mil crianças imunizadas contra Vírus Sincicial Respiratório

Mais de dez mil crianças foram imunizadas contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em Portugal continental, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde.

"A elevada aceitação e procura da imunização, associadas a limitações na distribuição de doses pelo fornecedor, têm levado a constrangimentos pontuais na administração em alguns locais", mas estes problemas têm sido "prontamente resolvidos", refere, em comunicado, a tutela.

Segundo o Ministério, cada Unidade Local de Saúde "está a implementar a sua estratégia de distribuição e administração nas suas unidades de saúde, de acordo com os contextos locais", em articulação com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A campanha teve início a 15 de outubro de 2024 e decorre até 31 de março de 2025, procurando englobar a imunização de recém-nascidos neste período em maternidades dos setores público, privado e social ou crianças com fatores de risco.

"Com a imunização pretende-se diminuir a carga de doença associada à infeção pelo VSR em Portugal, particularmente aquela associada à doença grave e à necessidade de procura por cuidados de saúde, contribuindo para um inverno com mais saúde", refere ainda o Ministério.