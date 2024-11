Cheias fazem dois desalojados e cortam ponte no Algarve

As inundações desta sexta-feira no Algarve provocaram dois desalojados, em Castro Marim, e obrigaram ao corte da ponte de São Domingos, em Tavira.

“Temos dois desalojados, um casal em Castro Marim, na sequência da inundação de uma habitação unifamiliar, mas que já estão realojados pela ação social da Câmara de Castro Marim”, disse à Renascença Rolanda Jesus, do Comando Regional da Proteção Civil de Faro.

As situações mais delicadas, devido às fortes chuvadas, registaram-se nos municípios de Olhão, Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António.

“Em Olhão é onde existe o maior número de inundações, são 23. Todos os municípios estão a resolver as situações com meios dos bombeiros e das autarquias, não há necessidade de pedido de reforço externo”, adianta Rolanda Jesus.

Esta sexta-feira de manhã também foram registadas inundações em Olhão. "Verifica-se um acréscimo do número de ocorrências, sendo quatro inundações no município de Olhão, mas não temos necessidade de meios de reforço", disse a porta-voz do Comando Regional da Proteção Civil de Faro.

Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou, até às 3h00 da madrugada de sábado, o aviso laranja para os distritos de Faro e de Beja.