Urgência Pediátrica e Bloco de Partos em Beja encerram por falta de médicos

A Urgência Pediátrica do hospital de Beja vai estar fechada entre as 20h00 desta quinta-feira e as 8h00 de sábado, enquanto o Bloco de Partos encerrou hoje de manhã e reabre às 8h00 de sexta-feira, por falta de médicos.

O encerramento temporário destes dois serviços do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, foi anunciado num comunicado publicado na página de Internet da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) e consultado hoje pela agência Lusa.

Na nota, a ULSBA justificou o fecho dos serviços referindo não ter sido "possível completar a escala médica pediátrica necessária para garantir o normal funcionamento da área maternoinfantil".

A unidade local de saúde limitou-se a acrescentar que o Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia da unidade hospitalar estará a funcionar dentro da normalidade.