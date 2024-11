"Um ministro ignorante é perigoso". Maquinistas indignados por Governo ligar acidentes na ferrovia a álcool

O sindicalista sublinha que os relatórios anuais de segurança do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) mostram que os acidentes acontecem por "fatores externos à condução de comboios" , como a "infraestrutura degradada, colhidas em passagens de nível ou suicídios".

Os maquinistas estão indignados com o Governo e o ministro da Presidência por ligar, de forma "despropositada", a má classificação de Portugal na segurança ferroviária a nível europeu e a taxa de álcool dos maquinistas. À Renascença , o presidente do sindicato descreve as declarações desta quinta-feira como resultado de uma "perfeita ignorância", aponta que "um ministro ignorante é um ministro perigoso" e pede a demissão de António Leitão Amaro.

O SMAQ acusa António Leitão Amaro de fazer a ligação "logo após o almoço e de uma forma ligeira", e alerta que "seria mais adequado considerar as causas reais que afetam a segurança no setor, nomeadamente as deficiências da infraestrutura ferroviária, que são amplamente reconhecidas e documentadas".

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, António Leitão Amaro destacou que "Portugal tem o segundo pior desempenho" da Europa "em acidentes que ocorrem na ferrovia" e que o quadro sancionatório "é o mais leve e mais baixo da Europa". Depois, anunciou a proposta de aumento do valor das coimas aplicáveis às contraordenações de segurança ferroviária e da proibição de os maquinistas "desempenharem as suas funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas".

Segundo o Relatório Anual de Segurança Ferroviária de 2023, o número de acidentes significativos em 2023, quando aconteceram 34 acidentes com essa classificação, é igual ao número de 2022 e está abaixo da média dos últimos 5 e 10 anos (39 e 37,2 acidentes por ano, respetivamente). Os acidentes com pessoas causados por material circulante em movimento representam quase metade dos acidentes, destacando-se o aumento dos acidentes em passagens de nível - o que faz o Instituto da Mobilidade e dos Transportes alertar para a "necessidade já identificada" de "acelerar a implementação de medidas de gestão do risco" nestes locais.

O relatório indica que os tipos de vítima com maior relevância são os utilizadores de passagens de nível e pessoas não autorizadas na via ferroviária. 35 das 54 vítimas mortais em acidentes ferroviários em 2023 devem-se a suicídios. Não existe nenhuma referência ao consumo de álcool pelos maquinistas.