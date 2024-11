PSD afasta inspeção periódica obrigatória para motos

O PSD afasta a hipótese de tornar obrigatória uma inspeção periódica a motociclos.

Segundo o jornal "Público", o grupo parlamentar social-democrata entregou um conjunto de medidas relacionadas com este tipo de viaturas no Parlamento, na terça-feira que recomenda que seja criada uma classe própria para motos no pagamento das portagens.

O PSD defende que a fiscalização de motociclos "deverá ser feita na estrada" e que sejam adotadas "medidas preventivas eficazes centradas ao nível das principais causas" de acidentes.

A posição dos sociais-democratas vai ao encontro de uma diretiva europeia que “permite excluir da obrigatoriedade da inspecção periódica motociclos, triciclos e quadriciclos, caso os Estados-membros tenham instituído medidas alternativas eficazes de segurança rodoviária”.

Os dados mais recentes da Associação Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) apontam para um decréscimo de vítimas mortais em duas rodas entre janeiro e junho deste ano face ao período homólogo. Não obstante, quando comparado com 2019, o número total de vítimas aumentou.

O PSD pretende, ainda, tornar global a permissão de circulação de motos nas vias de trânsito reservadas aos transportes públicos. Neste momento, a regra depende de cada autarquia.