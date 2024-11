Previsão de mau tempo no Sul do país, mas nada que se compare com o sul de Espanha

Apesar de o Sul de Portugal estar sob aviso amarelo por causa da chuva forte, a situação em nada será idêntica ao que se passa no Sul de Espanha.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão é a mesma, mas sobre o nosso país está a parte menos severa do mau tempo.

“A parte mais ativa desta depressão é realmente a parte que está sobre a região de Málaga, a região de Gibraltar, a região de Huelva e sobre nós está a parte menos ativa, portanto aparentemente não vamos ter uma situação semelhante. A parte mais ativa desta depressão acaba sempre ficar sobre Espanha”, indica a meteorologista Patrícia Gomes.

A chuva por cá vai cair com mais intensidade, sobretudo a partir do início da tarde, no Sul do país para onde se preveem também trovoadas e granizo.

As previsões apontam para valores de precipitação da ordem dos 10 e 20 milímetros em uma hora nas regiões do Centro e Sul, podendo ocorrer persistência da precipitação.

“Para hoje estão previstos aguaceiros, que serão por vezes fortes nas regiões do Centro e Sul e, principalmente, durante a tarde, excetuando o Baixo-Alentejo e Algarve, que desde as seis da manhã estão sob aviso amarelo”, assinala a meteorologista.

Os distritos de Faro, Beja, Lisboa, Setúbal e Santarém encontram-se sob aviso amarelo.