PJ detém três suspeitos de tráfico de droga e apreende mais de 20 quilos de haxixe

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens, suspeitos de enviarem encomendas com droga para vários pontos do mundo, no âmbito de uma operação contra o narcotráfico realizada na quarta-feira.

Em comunicado, a PJ esclarece que dois dos suspeitos foram surpreendidos “quando se preparavam para efetuar mais uma remessa, num ponto de recolha da cidade do Porto”.

“Os dois homens, de 35 e 38 anos, tinham consigo mais de 20 Kg de haxixe (canábis resina), tendo-se obtido fortes indícios que os ligam às encomendas já enviadas”, lê-se na nota.

Além dos dois suspeitos, detidos em flagrante delito, foi ainda detido um terceiro, de 22 anos, fora de flagrante delito, indiciado no envolvimento deste projeto criminoso.

Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, “o inquérito iniciou-se no passado mês de setembro, na sequência da deteção de cerca de 5 Kg de haxixe, numa encomenda, deixada num ponto de recolha, em Vila Nova de Gaia, para envio para o estrangeiro”.

“No desenvolvimento da investigação, abrangendo outras empresas transportadoras, foram recolhidos elementos que apontavam para a existência de várias remessas suspeitas, todas elas expedidas na área do Grande Porto para exportação”, indica o comunicado.

Os três homens vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.