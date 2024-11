Morreu o jornalista desportivo João Diogo

O jornalista João Diogo morreu esta quinta-feira, aos 69 anos, vítima de doença prolongada, noticiou a RDP África, rádio em que trabalhou durante os últimos 28 anos com a especialização em desporto.

Natural de Salvaterra do Estremo, no distrito de Castelo Branco, João Diogo passou por diversos meios de comunicação, como os jornais O Dia e O Independente, além da RDP Internacional, onde entrou em 1988, e na Rádio Renascença.

O jornalista desportivo, pai do candidato à presidência do Benfica João Diogo Manteigas, também contou com passagens pela televisão, nos canais Eurosport e BTV, sendo uma referência no desporto africano.

O velório está marcado para sábado a partir das 16h00 na Igreja de Alfragide, e o funeral será privado e terá lugar na sua terra natal, no domingo.