Mau tempo no Algarve causa pequenas inundações

A chuva intensa que se abateu sobre a região do Algarve provocou várias pequenas inundações. À Renascença, fonte da Proteção Civil distrital confirma que foram registadas 13 ocorrências na zona, cinco das quais em Albufeira, com acumulação de água em algumas ruas. Também em Silves registaram-se quatro inundações.

Não há vítimas ou danos a registar.

A mesma fonte da Proteção Civil distrital indica que a situação estará normalizada ao início desta tarde depois de se procederem a algumas limpezas de via.

Proteção Civil alerta para agravamento do estado do tempo nos próximos dias



A Proteção Civil alerta para os efeitos do mau tempo para os próximos três dias.

Chuva por vezes forte, granizo e trovoada são expectáveis sobretudo nas regiões do centro e sul do território continental, com especial severidade no Baixo Alentejo e Algarve.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adianta para a possibilidade de fenómenos extremos de vento, na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas do Centro e Sul.

Recomenda a população que adote medidas preventivas para estas situações e estar atento às informações da meteorologia e às indicações das forças de segurança.