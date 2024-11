INEM. Resposta a pedidos de socorro volta a funcionar sem constrangimentos

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), centro de atendimento do INEM, esteve, esta quinta-feira de manhã, com constrangimentos no sistema informático, mas a falha informática já foi resolvida.

A notícia foi originalmente avançada pelo Correio da Manhã e confirmada posteriormente pela Associação de Proteção Civil que, em comunicado enviado às redações, assegurou que "o sistema informático que suporta o funcionamento digital dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM acaba de colapsar uma vez mais, colocando em causa uma vez mais o socorro à população".

Segundo avança a SIC Notícias, os pedidos de socorro foram atendidos "com recurso a telemóveis" e as ocorrências foram "registadas manualmente". Fonte do INEM confirmava o cenário à Renascença, adiantando que o "sistema informático esteve em baixo" e que, nestes casos, "há planos de intervenção", passando os CODU a regional e atendendo e acionado "por áreas", coisa que acontece "algumas vezes".

Contactado pela Renascença, o Ministério da Saúde garante que tudo está a funcionar com normalidade e que o atendimento e socorro não estiveram em causa.

Posteriormente, o próprio INEM garantiu, em comunicado, que "o atendimento, triagem e acionamentos de meios de socorro estão a funcionar" e que, neste momento, "não existem chamadas em espera".

"Qualquer alteração destas circunstâncias será comunicada às populações, como é habitual, dentro da política de transparência que o INEM sempre segue", é dito.

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes são as centrais de Emergência Médica para onde são transferidos os pedidos de socorro efetuados via 112.

"Os CODU do INEM coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro – Ambulâncias, Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, Motos e Helicópteros de Emergência – selecionados com base na situação clínica das vítimas, com o objetivo de prestar o socorro mais adequado no mais curto espaço de tempo", como explica o próprio INEM.

Profissionais reforçaram as equipas

A Comissão de Trabalhadores do INEM indicou esta quinta-feira que se registou uma falha nos sistemas informáticos durante a manhã nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, mas os profissionais reforçaram as equipas, não havendo chamadas em espera.

Segundo a Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a falha nos sistemas informáticos do INEM abrangeu os quatro Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro.

"Os profissionais do INEM acorreram de forma célere, de modo a reforçar as equipas que já se encontravam escaladas para os CODU e no momento a informação que dispomos é que não existem chamadas em espera e estão a ser envidados todos os esforços para repor o normal funcionamento dos serviços", salienta em comunicado.

A Comissão de Trabalhadores agradece "a todos os profissionais das várias carreiras que se mobilizaram e demonstraram inequivocamente que os cidadãos" podem contar com eles.

O alerta para os constrangimentos no sistema informático do INEM foi dado pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) e pela APROSOC -- Associação de Proteção Civil.

[Notícia atualizada às 13h39 de 14 de novembro de 2024 para acrescentar detalhes do que se passou em concreto]