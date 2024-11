INEM. Resposta a pedidos de socorro com constrangimentos

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), centro de atendimento do INEM, está, esta quinta-feira, com constrangimentos no sistema informático.

A notícia foi originalmente avançada pelo Correio da Manhã e confirmada posteriormente pela Associação de Proteção Civil que, em comunicado enviado às redações, assegura que "o sistema informático que suporta o funcionamento digital dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM acaba de colapsar uma vez mais, colocando em causa uma vez mais o socorro à população".

Segundo avança a SIC Notícias, os pedidos de socorro estão a ser atendidos "com recurso a telemóveis" e as ocorrências estão a ser "registadas manualmente".

Contactado pela Renascença, o Ministério da Saúde garante que tudo está a funcionar com normalidade e que o atendimento e socorro não estão em causa.

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes são as centrais de Emergência Médica para onde são transferidos os pedidos de socorro efetuados via 112.

"Os CODU do INEM coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro – Ambulâncias, Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, Motos e Helicópteros de Emergência – selecionados com base na situação clínica das vítimas, com o objetivo de prestar o socorro mais adequado no mais curto espaço de tempo", como explica o próprio INEM.

[Em atualização]