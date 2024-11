Homem que fugiu à PSP vai aguardar extradição na prisão

A mesma fonte indicou que o homem de 36 anos alegou, durante o interrogatório no Tribunal da Relação de Évora, que foi maltratado na Alemanha para justificar a recusa da extradição para aquele país.

Abdelkader Eddouh, de 36 anos, vai ficar a aguardar o desenrolar do processo na prisão de Silves, no Algarve.

“Face aos contornos do caso, foi mantida a respetiva detenção e determinada a sua condução ao Estabelecimento Prisional, onde aguardará a decisão acerca da sua entrega ao estado requerente, após a apresentação da respetiva defesa”, adianta o Tribunal.

“O detido foi apresentado neste Tribunal da Relação de Évora para ser submetido a interrogatório no âmbito de um Mandado de Detenção Europeu, tendo sido ouvido”, começa por referir o TRE, em comunicado.

Argelino foi capturado pela GNR, no Algarve, após (...)

Também em comunicado publicado no site da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o Ministério Público (MP) realçou que, após ser ouvido no TRE, foi determinado que o homem “aguardasse os ulteriores termos do processo privado da liberdade”.



Abdelkader Eddouh foi detido, na segunda-feira, no Aeroporto de Lisboa, por pender sobre si um mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs pelo crime de fogo posto.

O detido foi conduzido, na terça-feira, pela PSP ao Tribunal da Relação de Lisboa, tendo conseguido tirar uma das algemas e fugir do carro de transporte de presos, pelas ruas da baixa, não sendo alcançado pelos agentes.

O homem acabaria por ser capturado pela GNR, na quarta-feira, às 09:40, em Estombar, concelho de Lagoa, no Algarve, depois de uma cidadã ter dado o alerta, tendo no momento da detenção ainda as algemas em sua posse, segundo um comunicado da Guarda.