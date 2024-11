Fernando Negrão: "Policias precisam de formação continua"

O social-democrata Fernando Negrão não tem duvidas de que o episódio da fuga de um recluso de um carro da PSP às portas do Tribunal da Relação de Lisboa mostra fragilidades que devem ser corrigidas na PSP e podem ser observadas noutras forças policiais.

"É preciso mais cuidado no recrutamento, compreendo que é muito complicado porque concorrem poucos e com poucas habilitações literárias e sem se conhecer o perfil do concorrente, mas por isso mesmo é preciso ter muito cuidado nessa seleção".

O antigo ministro da Justiça e antigo diretor da Polícia Judiciária sublinha ainda outro fator que considera de grande relevância: a formação.

"Há outra área fundamental para que isto não aconteça, a área da formação continua, área que dá ao polícia capacidade de estar atualizado e dar resposta aos novos problemas que possam surgir", conclui.

Destacando que a PSP “é um corpo de polícia com grande qualidade operacional e ao nível da investigação criminal”, o social-democrata diz que a fuga ocorrida na passada terça feira em Lisboa “ridiculariza injustamente”.

"Noutros países, por qualquer coisa algemam os detidos. Em Portugal, não vemos isso com a força e perspetiva de outros países. Pode chocar, mas temos de olhar assim para a segurança que é fundamental e ela tem de ser exercida com medidas de força".

Quanto à alegada renovação de autorização de residência no nosso país do cidadão argelino de 36 anos, mesmo com cadastro e procurado pelas autoridades alemãs, Fernando Negrão diz que é um resultado claro do fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

“Quem fez isto [extinção do SEF] tem grandes responsabilidades na imagem dos imigrantes e nos grupos que entraram onde se incluíam indivíduos com cadastro e passado criminal perigoso", afirma.

A renovação do titulo de residência do cidadão argelino terá sido emitida pelo Instituto de Registo e Notariado.

Recorde-se que o homem foi detido depois de ter tentado sair do país pelo aeroporto de Lisboa, mas acabou detido depois da PSP ter percebido que pendia sobre ele um mandado de detenção por fogo posto numa esquadra na Alemanha.

A PSP levou o homem para ser presente a juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, na passada terça feira, mas ele acabou por conseguir fugir.

“Os polícias que efetuavam o transporte do detido foram surpreendidos pelo mesmo, ao abrirem a porta da viatura policial de transporte de detidos, tendo o detido encetado fuga e conseguido libertar-se da algema de um dos pulsos durante o seu trajeto de fuga”, disse a PSP em comunicado.

O homem foi um dia depois, na quarta feira, intercetado pela GNR em Lagoa no Algarve.