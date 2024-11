Dois feridos em roubo a ourivesaria de Valença

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira durante o roubo a uma ourivesaria em Valença e os assaltantes estavam a ser alvo de vigilância pela GNR e pela Guardia Civil de Espanha, revelou esta quinta-feira à Lusa a GNR.

Fonte oficial da GNR indicou à Lusa que o dono da ourivesaria, situada no distrito de Viana do Castelo, foi "surpreendido" pelos assaltantes quando se preparava para fechar o estabelecimento e ficou ferido, tendo sido assistido no local.

A GNR e a Guardia Civil estavam também no local devido a uma investigação de que os assaltantes estavam a ser alvo, acrescentou fonte oficial da GNR.

Outra pessoa ficou ferida, mas a GNR não conseguiu indicar de quem se trata.

Os bombeiros de Valença revelaram ter sido chamados ao local pelas 18h55, "para uma situação de agressão na avenida Miguel Dantas, freguesia e concelho de Valença".

"A situação originou duas vítimas, a serem assistidas. Não se sabe identidades ou idades", acrescentaram os bombeiros.

No local estiveram a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo. .