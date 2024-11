Diabetes. SNS trata mais doentes, mas custos com medicamentos baixaram

Mais de 900 mil pessoas têm diabetes em Portugal, o equivalente a 8,6% do total de inscritos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Este é o valor mais elevado de sempre e um dos mais altos da União Europeia. Os dados são do mais recente relatório do Programa Nacional para a Diabetes, que revela uma tendência crescente de diagnósticos. Apesar de o panorama ser muito negativo, a diretora do programa, Sónia do Vale, admite à Renascença que mais diagnósticos não significa obrigatoriamente que haja mais pessoas com a doença. “Nós sabemos que temos muitas pessoas por diagnosticar. Já há uma série de anos que dizemos que temos mais de um milhão de pessoas com diabetes e, portanto, estarmos a diagnosticar mais e ter mais pessoas identificadas pode não ser mau. É claro que nós queremos também prevenir, mas o diagnosticar em si, que é o que temos aqui, pode ser positivo no sentido em que termos as pessoas identificadas permite-nos tratá-las precocemente.” No entanto, Sónia do Vale reconhece que o panorama em Portugal é muito negativo e é preciso atuar: “Temos muitas pessoas com diabetes e as estimativas para Portugal apontam para uma das prevalências mais altas da Europa e isso não é nada positivo”.

A diretora do Programa Nacional para a Diabetes considera que o número elevado de casos “não é estranho, tendo em conta que temos uma proporção elevada de obesidade, de sedentarismo, que são fatores de risco para ter diabetes”. “Além disso, temos uma população que tem estado a envelhecer e, portanto, também tem um maior risco de diabetes. Portanto, termos muitas pessoas com diabetes não é de todo positivo, diagnosticar as pessoas que têm diabetes, sim, é importante para podermos atuar”, reforça. Em 2023, foram registados quase 75.661 casos nos centros de saúde. São doentes que passaram a ter vigilância médica e de enfermagem, o que mostra uma “evolução positiva”, embora ainda haja assimetrias a nível regional “que importa resolver”. “Na zona Sul do país há mais dificuldades de acesso e, portanto, também tem piores indicadores em termos de seguimento e em termos de controlo. Mas sim, a evolução é positiva e, portanto, e queremos muito esta multidisciplinaridade. É muito importante que as pessoas tenham acesso a estes cuidados.” Prevalência grande de diabetes na gravidez Outro dado preocupante, revelado neste relatório, é o número de mulheres com diabetes na gravidez. São 8,1% no Serviço Nacional de Saúde, com mais prevalência nas mulheres com mais de 40 anos. Esta é uma situação que tem vários riscos, para a mulher e para o bebé, explica Sónia do Vale.