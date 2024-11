Câmara de Chaves alvo de ataque informático

A Câmara Municipal de Chaves anunciou ter sido alvo de um ataque informático malicioso, na quarta-feira, “comprometendo, de forma severa, o normal funcionamento dos serviços municipais”.

Em comunicado, a autarquia indica que o incidente ocorreu durante a madrugada de dia 13 de novembro e que “foram desencadeados os procedimentos internos de segurança pré-estabelecidos e notificadas as entidades competentes, designadamente o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária, que se encontram a acompanhar o processo”.

“Em consequência deste ciberataque, cuja dimensão se encontra a ser avaliada pelos serviços municipais e por entidade externa especializada, o conjunto dos serviços da autarquia encontram-se sem acessos informáticos e comunicações, não sendo possível garantir, neste momento, o normal atendimento aos munícipes”, lê-se na nota.

A autarquia assegura que está a “laborar para a célere resolução do incidente, em estreita articulação, com as referidas entidades”, lamenta “os transtornos causados”, e apela à compreensão de todos os munícipes.

“Mais se informa que, neste momento, não existe uma data previsível para a reposição dos serviços, sendo que se informará, posteriormente, da evolução dos trabalhos”, conclui a nota.