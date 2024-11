Aviso laranja. Agravamento da previsão de mau tempo para Beja e Faro

O aviso de mau tempo nos distritos de Beja e Faro foi elevado para laranja, o segundo mais grave, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja vai estar em vigor entre as 6h00 da manhã e as 18h00 de sexta-feira.

Com base nesta atualização do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) reforça o aviso à população para chuva por vezes forte, sobretudo no Baixo Alentejo e Algarve, e a possibilidade de cheias.

A Proteção Civil recomenda a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas, a fixação de estruturas soltas, aos automobilistas a adoção de condução defensiva, entre outras medidas de prevenção.

Esta quinta-feira, a chuva intensa que se abateu sobre a região do Algarve provocou várias inundações em Albufeira e Silves.