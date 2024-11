Aviso amarelo de Santarém ao Algarve por causa da chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Beja, Faro, Lisboa, Santarém e Setúbal sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoadas e granizo.

Nos distritos de Beja e Faro o aviso está em vigor entre as 6h00 e as 15h00 desta quinta-feira, nos distritos de Lisboa e Setúbal entre as 12h00 e as 18h00 e em Santarém entre as 15h00 e as 21h00.

De acordo com o IPMA, a partir desta quinta-feira e previsivelmente até final da manhã de domingo, “estão reunidas condições para a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, com queda ocasional de granizo, em particular nas regiões do Centro e Sul, prevendo-se um impacto mais significativo no Baixo Alentejo, Algarve, Setúbal, Lisboa e Santarém, onde podem ocorrer fenómenos extremos de vento”.

Nestas regiões “são expectáveis valores de precipitação da ordem de 10 a 20 mm em uma hora, podendo ocorrer localmente persistência da precipitação.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais frequentes nas regiões Centro e Sul, onde poderão ser pontualmente fortes e acompanhados de trovoada.

O vento será fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte nas terras altas.

As previsões apontam ainda para subida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas máximas irão oscilar entre os 22ºC, em Braga, e os 11ºC, na Guarda, e as mínimas entre os 11ºC, no Porto, em Aveiro e Faro, e os 5, na Guarda.