"Tenho pena de quem vai ter de viver com os impactos diretos da eleição de Trump"

Num dos stands de uma empresa com sede em Charleston, na Carolina do Norte, Chris Coomes admite que não podia estar mais satisfeito. "Fiquei muito feliz, para ser sincero", diz, enquanto clica no rato para manter ativo o monitor em cima da bancada, com uma apresentação da empresa.

"Para mim, Trump foi o melhor presidente que tive. Disse que ia fazer alguma coisa e fez. Não há muitos presidentes que façam o que dizem. E por isso, as pessoas votaram nele. Para mim, é um bom presidente", explica Coomes, para quem o poder e influência de Trump podem mudar o mundo. A começar pelas guerras em curso na Ucrânia e no Médio Oriente.

"Nas notícias diz-se que o fim das guerras vai ser negociado. Creio que as pessoas em Gaza exigiram um cessar-fogo, agora que Trump foi eleito. Quer dizer... ele é poderoso", explica, de sorriso de orelha a orelha.

"Quem tivemos antes não era muito poderoso, no palco mundial. E acho que isso vai mudar muito."

Quanto aos que manifestaram intenção de abandonar os Estados Unidos, não se mostra muito preocupado. "Podem ficar perturbados durante algum tempo, mas no mês que vem já passou."

Num outro pavilhão da Web Summit, Nick - quer apenas ser tratado assim e não quer identificar a empresa - diz que é tudo teatro.