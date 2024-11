Relação do Porto mantém penas de 18 e 20 anos para homens que mataram adepto do FC Porto

O Tribunal da Relação do Porto manteve hoje as penas de 18 e 20 anos para os dois homens que, em maio de 2022, mataram um adepto junto ao Estádio do Dragão, no Porto, durante os festejos do título.

Além destes dois -- pai e filho (Marco e Renato "Orelhas´) -- os juízes desembargadores mantiveram ainda a pena de 18 anos de prisão para o cunhado e tio destes, respetivamente, adiantou à Lusa fonte judicial.

A Relação do Porto manteve ainda a pena de um ano, suspensa na sua execução, aplicada na primeira instância à filha de Marco "Orelhas´ e a uma amiga desta.

Já a mulher de Marco "Orelhas´, que havia sido condenado pelo coletivo de juízes do Tribunal São João Novo, no Porto, a uma pena de um ano e oito meses de prisão, suspensa na sua execução, viu esta ser agravada para dois anos e seis meses, suspensa por quatro anos.

A 08 de maio de 2022, cerca das 02:00, durante os festejos do título de campeão nacional de futebol conquistado pelo FC Porto, alguns dos arguidos envolveram-se numa acesa troca de palavras com a vítima mortal, Igor Silva, junto ao Estádio do Dragão.

Motivados por um desejo de vingança, alguns dos suspeitos perseguiram, manietaram e agrediram Igor Silva com o propósito de lhe tirar a vida, agredindo-o a socos, murros e pontapés e usando uma faca com uma lâmina de cerca de 15 a 20 centímetros.

Nessa sequência, a vítima mortal foi esfaqueada várias vezes em diferentes partes do corpo e, apesar de ainda ter sido transportada para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, acabou por morrer.