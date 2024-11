PJ realizou buscas na Câmara do Peso da Régua

A Polícia Judiciária (PJ) realizou diligências na Câmara do Peso da Régua no âmbito de um processo de contratação pública, com a autarquia a mostrar-se disponível para prestar todos os esclarecimentos, foi divulgado esta quarta-feira.

Os inspetores da PJ de Vila Real estiveram terça-feira na Câmara do Peso da Régua, distrito de Vila Real, e em algumas juntas de freguesia do concelho, onde procederam à recolha de elementos.

Fonte policial disse à agência Lusa que as diligências decorreram no âmbito de um processo de contratação pública.

Em comunicado a Câmara do Peso da Régua, liderada pelo social-democrata José Manuel Gonçalves, disse hoje que no âmbito de uma investigação em curso, a Polícia Judiciária esteve na terça-feira nas instalações do município, onde efetuou diligências.

"A colaboração prestada pela Câmara Municipal foi total, tendo sido disponibilizados todos documentos solicitados e prestados esclarecimentos adicionais", referiu.

No comunicado pode ainda ler-se que a "Câmara Municipal do Peso da Régua continuará disponível para prestar todos os esclarecimentos que possam vir a ser necessários".

O processo teve início em denúncias.