PJ detém em Lisboa traficante de droga procurado pelo Brasil

A Polícia Judiciária (PJ) indicou esta quarta-feira que deteve na zona de Lisboa um traficante de droga procurado pelo Brasil, onde tinha sido condenado a uma pena de 10 anos e 10 meses de prisão.

Em comunicado, a PJ acrescenta que, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve, na zona de Lisboa, um cidadão estrangeiro, em cumprimento de mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil.

Segundo a PJ, trata-se de um homem que foi condenado no Brasil a uma pena de prisão de 10 anos e 10 meses pelo crime de tráfico de estupefacientes em 2011 numa cidade do Estado de Santa Catarina, onde o suspeito mantinha uma associação criminosa com o objetivo de promover o tráfico de drogas sintéticas, nomeadamente ecstasy e LSD.

A PJ refere ainda que o detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medida de coação.