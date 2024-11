Neve fecha estradas na Serra da Estrela

Vários troços da Estrada Nacional (EN) 339, que atravessa o maciço central da Serra da Estrela, estão esta quarta-feira encerradas ao trânsito devido à queda de neve.

Desde as 16h00 de hoje que já não se circula nas ligações Piornos-Torre, Torre-Torre, Torre-Lagoa Comprida, Portela de Arão-Lagoa Comprida e Lagoa Comprida-Sabugueiro, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo ainda com o Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, mais tarde foi também encerrada a circulação entre Manteigas e os Piornos, na EN338.

A neve continua a cair com intensidade no maciço central da Serra da Estrela, onde os veículos do Centro de Limpeza de Neve já foram acionados, acrescentou.