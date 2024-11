Magalhães Crespo tinha “uma resistência férrea”, recorda Marcelo

O Presidente da República lamentou, esta terça-feira, a morte do presidente emérito do Grupo Renascença Multimédia, Fernando Magalhães Crespo.

Em declarações à Renascença, Marcelo recordou o papel de Magalhães Crespo durante o período do PREC. “A Renascença foi vítima de uma intervenção que, aliás, fugiu completamente ao controlo do próprio Governo em funções”, disse.

“Estava-se num período muito quente porque tinha-se vivido a subida da Primavera para o Verão de 75 e depois a Renascença é apanhada e de tal maneira que começava às tantas o primeiro-ministro em funções, diz-se que ele teria dito ou teria proposto em Conselho de Ministros: ‘Isto não pode continuar assim, se for preciso bombardeia-se.’ Uma forma radical de intervenção militar para terminar a ocupação ilegal da Renascença. Felizmente isso não aconteceu, mas ele aí testou uma das suas características fundamentais, o Fernando Magalhães Crespo era de uma grande afabilidade, mas quando era preciso ser resistente, era de uma resistência férrea. Tinha uma capacidade férrea para dizer que sim, quando era assim para dizer que não quando era não”, contou.

Nas palavras de Marcelo, Magalhães Crespo foi “um grande líder da Rádio Renascença, em períodos difíceis, muito difíceis, que corresponderam ao início da democracia”.

Numa nota no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa já havia enviado hoje as "sentidas condolências aos seus familiares, amigos e a todos os trabalhadores e colaboradores do Grupo Renascença Multimédia".

Foi Marcelo Rebelo de Sousa, recorde-se, que condecorou Fernando Magalhães Crespo com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Fernando Magalhães Crespo, presidente emérito e homem que guiou os destinos do Grupo Renascença Multimédia ao longo de mais de três décadas, morreu esta terça-feira. Tinha 94 anos.