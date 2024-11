“Incompreensível, anedótico e vergonhoso”. Dentistas pedem inquérito interno ao Ministério da Saúde

O Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) veio esta quarta-feira repudiar as declarações da ministra da Saúde depois de Ana Paula Martins ter dito no Parlamento que não tinha conhecimento sobre pedidos de reunião da estrutura sindical nem de exigências da sua demissão.

“É excruciante que a Senhora Ministra da Saúde tenha referido que desconhece o Sindicato dos Médicos Dentistas e que diga que nunca recebeu pedidos de reunião desta estrutura sindical, uma vez que existe correspondência trocada entre o SMD e o gabinete da Senhora Ministra desde o dia 11 de abril, tendo este processo sido iniciado pela própria”, indica o SMD, que refere ainda uma reunião agendada no ministério para o dia 21 de junho.

Em carta dirigida ao Presidente da Assembleia da República, o sindicato pede agora a José Pedro Aguiar-Branco uma audição parlamentar na Comissão Permanente de Saúde e desafia ainda a ministra a uma audição ao sindicato e à abertura de um inquérito interno ao Ministério da Saúde.

Para o sindicato, é “incompreensível, anedótico e vergonhoso” que Ana Paula Martins “se tenha dado ao esforço retórico de menosprezar e diminuir” a estrutura sindical no parlamento, lamentando que “a saúde oral dos portugueses vai ficar estagnada” com a atual ministra.

Esta terça-feira, à agência Lusa, o presidente do SMD acusou Ana Paula Martins de mentir ao parlamento. "Eu fico alarmado como é que a ministra, perante o parlamento e os deputados, mentiu relativamente a essa situação", afirmou João Neto, em relação à audição parlamentar da governante com a tutela da Saúde.

No domingo, o sindicato já tinha acusado Ana Paula Martins de falta de respeito, depois de sucessivos cancelamentos de reuniões, exigindo a sua demissão e dando conhecimento da situação ao primeiro-ministro.

Em explicações no parlamento, a ministra disse apenas que não conhecia o sindicato nem este entrou no seu gabinete. “Nunca me foi dado nenhum pedido de reunião com aquele sindicato de dentistas. Não sei quem são e se quiserem pedir uma reunião, desde que seja um sindicato legal e legalizado, com certeza que terão toda a atenção”, afirmou Ana Paula Martins.