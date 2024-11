Greve da Função Pública. Técnicos do INEM confirmam convocatória tardia para os serviços mínimos

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pre-Hospitalar, Rui Lázaro, confirma a notícia - inicialmente avançada pela SIC Notícias - de que os trabalhadores do INEM receberam um e-mail, a três minutos do último turno, onde os trabalhadores eram convocados para o cumprimento de serviços mínimos em dia de greve da função pública.

Em declarações à Renascença, Rui Lázaro imputa a responsabilidade ao departamento de recursos humanos do Instituto Nacional de Emergência Médica, porque considera que este deveria "perante qualquer greve, notificar os trabalhadores que devem cumprir os serviços mínimos".

Ainda assim, rejeita que o presidente do INEM, Sérgio Janeiro, seja responsável pela falha de comunicação.

"Era o que faltava agora substituirmos o presidente do INEM por uma falha na estrutura intermédia", defende.

O sindicalista acrescenta que, para além do e-mail ter sido enviado tardiamente, não foram determinados os trabalhadores escalados para o cumprimento dos serviços mínimos.

"Mandaram um email para toda a gente a dizer que se deve deslocar ao trabalho para cumprir os serviços mínimos. Mesmo que fosse enviado atempadamente, essa designação tem que ser feita de forma nominal", diz.



As polémicas em volta do funcionamento do INEM têm-se adensado nos últimos dias. Já são 11 as pessoas que morreram por causa dos atrasos no atendimento.