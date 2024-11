Web Summit tem de "ajudar startups" para "manter relevância", avisa diretor da Fábrica de Unicórnios

O diretor-executivo da Fábrica de Unicórnios lança o repto à Web Summit (WS) para “continuar relevante” e se focar mais em ser um local de contacto entre "startups" de todo o mundo. À margem da inauguração do espaço desta plataforma de apoio a startups na conferência tecnológica, Gil Azevedo falava do presente e do futuro do evento que já vai na nona edição em Portugal. Recusou as críticas de que as chancelas da WS para o Qatar e Brasil tiram foco à versão portuguesa – “aqui há 70 mil pessoas, nos outros há 20 ou 25 mil” –, mas assumiu que ainda há caminho a fazer e sugeriu que é preciso maior ambição na estratégia da cimeira. “Este ano, já houve aqui um forte reforço nas 'startups', por exemplo, os ‘meetups’, encontros de investidores para reforçar o apoio a nível de investimento e de ter os contactos certos, para todo o ano. E aqui é o trabalho forte que tem de ser feito pela Web Summit para se manter relevante”, apontou.

Dois anos depois de criada a Fábrica dos Unicórnios (antiga Startup Lisboa), uma das principais bandeiras do mandato de Carlos Moedas na autarquia lisboeta, Gil Azevedo distancia-se das críticas que pedem um trabalho mais rápido por parte da organização. O responsável sublinha que, “em média, demora sete anos a criar” um unicórnio e que, por isso, “ainda tem confiança” de que até 2028 (ano do fim do contrato da Web Summit em Lisboa) surjam mais empresas desta categoria com ADN português. Já sobre o anúncio desta segunda-feira de um ChatGPT “à Portuguesa”, o diretor-executivo da Fábrica de Unicórnios diz que vai colaborar com o governo na criação e lançamento do primeiro “grande modelo de linguagem” (LLM, em inglês ‘large language model’), com carimbo português e gerado a partir de inteligência artificial. Portugal “não está menos atrativo” para nómadas digitais Na inauguração da banca da Fábrica de Unicórnios, participaram também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e o ministro da Economia, Pedro Reis.