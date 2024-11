Tráfico de droga. PSP realiza buscas no Porto e em Gaia

A PSP está a realizar hoje, desde as 10h00, 17 buscas nas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia no âmbito de uma operação policial de combate ao tráfico de drogas anunciou aquela polícia.

Em comunicado, a PSP explica que está a ser dado cumprimento a 17 buscas naqueles dois concelhos da Área Metropolitana do Porto, sendo que, pelas 11h30, um dos bairros alvos da intervenção daquela força de investigação era o bairro da Sé, no Porto.

Segundo disse à Lusa fonte da PSP, "já foram feitas algumas detenções e já houve apreensões de produto estupefaciente".

Naquela operação, apontou a fonte, estão a participar "diversas valências" da PSP, como o Núcleo de Investigação Criminal, a Unidade Especial, elementos do Corpo de Intervenção, entre outras.