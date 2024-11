"Temos o caos instalado no SNS". FNAM exige demissão da ministra da Saúde

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) considera que a ministra da Saúde não tem condições para continuar em funções.

“Não é uma perceção. Nós temos o caos instalado no SNS”, denuncia na Renascença Joana Bordalo e Sá.

Para, logo de seguida, dar exemplos do que classifica de "sucessivas tragédias": “começámos com a questão das grávidas que tiveram bebés a nascer nas ambulâncias; temos, agora, esta atitude em relação ao INEM, com a ministra a ignorar um pré-aviso de greve e, como tal, assistimos a 11 mortes que não tiveram o socorro pré-hospitalar”.