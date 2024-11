Surto de impétigo na Madeira já regista 11 casos

Há um surto de impétigo na Madeira, avançou esta segunda-feira a “RTP Madeira”. Há 11 casos suspeitos, com sete casos confirmados pelo Serviço Regional de Saúde da Madeira.

Segundo a “RTP Madeira”, os casos de impétigo foram detetados em clubes desportivas, com a Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal, a ter a maior incidência de casos.

De acordo com o “DN Madeira”, o Serviço Regional de Saúde da Madeira alertou para o surto, declarando que se trata de “uma doença infeciosa que tem sido detetada em alguns atletas”.

O impétigo é uma infeção da pele contagiosa, causada por bactérias já existentes na pele e que pode ocorrer quando acontece uma lesão, como uma picada de insetos, cortes, arranhões ou eczema.

A infeção é caracterizada por lesões vermelhas na pele, que formam uma crosta de cor amarela quando abrem e libertam líquido, podendo causar dor ou comichão. Entre os sintomas menos frequentes estão bolhas, febre e mal-estar generalizado.

A transmissão ocorre através do contacto direto com as lesões, ou contacto com objetos como roupas, bolas de desporto, bancos e outros objetos que possam ter entrado em contacto com a bactéria.