Morreu Magalhães Crespo, presidente emérito do Grupo Renascença Multimédia

Morreu Fernando Magalhães Crespo, presidente emérito e homem que guiou os destinos do Grupo Renascença Multimédia ao longo de mais de três décadas. Tinha 94 anos. Conhecido por aqueles com quem se cruzou como o “senhor engenheiro”, Magalhães Crespo foi uma figura central da evolução e resistência do grupo de comunicação social, em particular no período em que as instalações da emissora católica no Chiado estiveram ocupadas por forças da extrema esquerda e pelos militares do COPCON, entre julho de 1974 e dezembro de 1975. Em entrevista à Renascença em 2018, Magalhães Crespo lembrou o período do Processo Revolucionário em Curso (PREC) como um período “caótico”. “A necessidade de criar liberdade na Rádio Renascença foi intensa, até dezembro de 1975. Durante esse período de ano e meio, foi uma libertação para a Rádio Renascença poder trabalhar como emissora católica”, disse.

Fernando Magalhães Crespo: "A Renascença foi um farol de liberdade em Portugal"

Devido à ocupação das instalações, a 7 de novembro de 1975, os emissores da Renascença na Buraca foram destruídos à bomba por ordem do Conselho de Revolução. Com uma nova lei da Rádio, o Governo pretendia nacionalizar a Renascença – mas tal nunca aconteceu. “Se não tivéssemos sido tão atacados, talvez não tivéssemos hoje a posição que temos”, chegou a afirmar muitos anos mais tarde. Foi durante o mandato de Magalhães Crespo que o grupo Renascença se expandiu, com a criação das estações RFM, em 1987, e da Mega Hits, em 1998. Também foram dados os primeiros passos na área do digital. Nascido em 1930, numa família tradicional católica do interior do país, a fé esteve sempre presente na vida de Magalhães Crespo, formado no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Em 1974, era diretor-geral de uma empresa de consultores, quando foi convidado pelo então cardeal-patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, para integrar o conselho de gerência da Rádio Renascença , na qualidade de gerente, conjuntamente com Luís Torgal Ferreira, também gerente, e com o Cónego Gonçalves Pedro, como presidente.