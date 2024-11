Magalhães Crespo foi um "profundo defensor da liberdade de expressão e de informação"

O presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, Paulo Franco, lamentou a morte do presidente emérito do grupo, Fernando Magalhães Crespo, mas diz que, apesar "da mágoa e do sofrimento", esta é "uma hora de agradecer a vida" do engenheiro que comandou os destinos da Renascença durante três décadas.

Em antena, o cónego salientou a "personalidade fortíssima, de liderança" de Magalhães Crespo, que abraçava "causas acima dos seus interesses pessoais, sempre numa atitude de serviço, numa atitude de luta pela verdade, pela liberdade, pelo bem e pela causa da comunicação social portuguesa", que "ficará mais pobre" apesar de "indelevelmente marcada pela presença desta figura na sua história".

O presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia assegura que a rádio está, agora, em "tempo de luto, mas com uma profunda gratidão". "Para quem acredita na vida eterna e olha para a vida de uma forma eterna e definitiva, nunca a morte acaba nada e olha para este momento para agradecer a vida de Magalhães Crespo", diz Paulo Franco.

Agradecer, sobretudo, uma vida como "instrumento de liberdade da comunicação social portuguesa nos tempos a seguir à Revolução do 25 de Abril", numa altura em houve uma tentativa de que a Rádio Renascença e outros órgãos de comunicação social fossem "instrumentalizados e manipulados por determinadas linhas políticas ideológicas". Nessa altura, "o engenheiro foi um profundo defensor da liberdade de expressão e de informação", "como um serviço prestado à democracia ao nosso país".

"Se a informação livre é um instrumento para a democracia, então o engenheiro Magalhães Crespo foi um verdadeiro defensor da democracia. A comunicação social - e não apenas o Grupo Renascença - deve hoje prestar-lhe uma homenagem e um profundo agradecimento pela sua vida", defende.

Recorde-se que Fernando Magalhães Crespo "fundou duas rádios" do grupo Renascença, foi, por isso, "pai destas duas rádios" (a RFM e a Mega Hits), e o "pai de tantos que hoje se vêm acompanhados e ligados à história destas rádios".

"Por isso, hoje é um dia de agradecimento e é também um dia de júbilo pela vida de Magalhães Crespo", sobretudo na casa que liderou durante décadas. Até porque "falar do engenheiro Magalhães Crespo e da Renascença é quase a mesma coisa", admite Paulo Franco.