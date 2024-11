Lisboa tem um novo espaço para o combate à pobreza

A Rede Europeia Anti-Pobreza inaugura, na tarde desta terça-feira, as suas novas instalações no distrito de Lisboa. A organização conta com 33 anos de trabalho de combate à pobreza e exclusão social e quase 30 anos na capital.

Em nota enviada à Renascença, a Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN Portugal) adianta que “o combate à pobreza e exclusão social em Portugal deve ter em conta, sempre, as especificidades de cada território do país”

“É este o entendimento da EAPN Portugal que inaugura o seu novo espaço no distrito de Lisboa”, refere a nota.

A organização começou em 1991 “por investir no conhecimento dos fenómenos sociais, na divulgação e disseminação do conhecimento junto das entidades do Terceiro Sector, na sensibilização dos diferentes atores socioinstitucionais e na criação de Núcleos em cada distrito do país”.

Para o presidente da EAPN Portugal, padre Agostinho Jardim Moreira, “foi um trabalho paulatino e desafiante, porque era necessário criar rede em diferentes territórios com características muito próprias”.

“Foi um percurso desde então que assumimos com coragem e audácia”, sublinha Jardim Moreira.

A organização conta com um Núcleo em cada distrito do país e um na Região Autónoma da Madeira. O Núcleo Distrital de Lisboa da EAPN Portugal iniciou a sua atividade em 1995.

A EAPN Portugal indica que “os rostos da pobreza a nível nacional não têm mudado muito, e a tendência tem sido, na verdade, de agravamento em alguns grupos. Os últimos dados apontam para 1 milhão 781 mil pessoas em risco de pobreza”, um aumento de 81 mil pessoas face ao ano precedente.

Na Área Metropolitana de Lisboa houve um acréscimo de 4,3 pontos percentuais face ao ano anterior na taxa de risco de pobreza.

Para assinalar a inauguração do novo espaço situado na Rua Nova dos Mercadores, a EAPN Portugal organizou uma mesa-redonda sobre o combate à pobreza na região.