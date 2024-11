Instalação de 117 câmaras de vigilância no Porto concluída até abril de 2025

A instalação de mais 117 câmaras de videovigilância na zona ocidental e oriental do Porto deverá estar concluída até meados de abril do próximo ano, estando o contrato já em vigor, avançou esta terça-feira a Câmara do Porto.

Em resposta à agência Lusa, o município do Porto esclareceu que o contrato "foi visado" pelo Tribunal de Contas no dia 18 de outubro e que a sua execução se iniciou no dia seguinte.

O contrato prevê uma fase de execução de empreitada e instalação da rede de comunicações, bem como a instalação dos elementos de sustentação, câmaras de vídeo e servidores de suporte.

"Os equipamentos estarão instalados até um máximo contratual de 180 dias", acrescenta a câmara.

O contrato para a instalação de mais 117 câmaras de videovigilância no Porto entrou em execução quatro dias depois do Ministério da Administração Interna (MAI) ter autorizado o município a avançar com o alargamento do sistema, num despacho publicado em Diário da República.