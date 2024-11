Faculdade de Letras de Lisboa lança manual de primeiros socorros psicológicos

“Após a pausa em que as aulas foram a distância, e quando as voltaram a ser presenciais, houve um ‘boom’ de pedidos nesse ano. A partir daí, houve essa tendência crescente, que antes também já tínhamos identificado”.

Há um novo manual de primeiros socorros psicológicos para ajudar alunos e professores universitários . O documento está já em vigor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e apresenta um conjunto de passos para ajudar a agir sempre que for identificado um caso dentro do campus e não houver profissionais de saúde por perto.

São dez páginas com as indicações que devem ser seguidas sempre que um caso é identificado no campus. A psicóloga Luísa Reis Santos destaca que o manual foi elaborado com uma “língua extraordinariamente simples” e inclui um conjunto de perguntas que “permite fazer a avaliação da situação, por exemplo, tentando perceber se já aconteceu mais vezes”.

Tal como em todos os outros casos, uma vez feitos os primeiros socorros, segue-se o acompanhamento por um profissional de saúde.

“Essa atenção profissional poderá vir ou dos psicólogos clínicos que trabalham na FLUL ou, então, com todo um conjunto de instituições também identificadas neste manual para o qual as pessoas que estão em crise psicológica deverão ser reencaminhadas caso a crise psicológica assim o obrigue”, esclarece.

Disponível no site da FLUL, o documento foi enviado a todos os membros da comunidade académica e tornado público também, para “ser reaproveitada por outras faculdades”.