Enfermeiros especialistas em obstetrícia passam a internar grávidas de baixo risco na maternidade Alfredo da Costa

Os enfermeiros especialistas em obstetrícia vão passar a internar grávidas de baixo risco na ULS São José-Maternidade Alfredo da Costa já esta terça-feira.

Em comunicado, a instituição esclarece que se trata de operacionalizar uma orientação da Direção-Geral da Saúde.

"Os EESMO da MAC irão, a partir de agora, assumir formalmente intervenções autónomas em todas as situações de gravidez de baixo risco, entendidas como aquelas em que estão envolvidos processos fisiológicos e processos de vida normais no ciclo reprodutivo da mulher. Isto vai permitir otimizar processos de trabalho, garantindo o parto em ambiente seguro e promovendo a saúde da parturiente e do recém-nascido na sua adaptação à vida extra[1]uterina. Com esta organização dos fluxos de trabalho, a direção de Enfermagem orgulha-se de a ULS São José ser a primeira a realizar este desenvolvimento e a contribuir, assim, para o desenvolvimento das competências específicas do enfermeiros especialistas”, diz Maria José Costa Dias, enfermeira diretora da ULS São José, destacando que a instituição está “uma vez mais, a inovar no cuidar", lê-se, no texto.

“Com a implementação desta alteração temos, além do reconhecimento das competências do EESMO, um conjunto de benefícios centrados na grávida: menor tempo de espera para internamento, uma vez que estes internamentos não estão condicionados pela disponibilidade de um elemento da equipa médica, e maior comodidade, pois a grávida não necessita de se deslocar a outro gabinete para ser internada na sala de partos”, destaca o coordenador da equipa de enfermagem do Serviço de Urgência da MAC.

Fernando Prada refere, ainda, as vantagens ao nível da “rentabilização dos recursos humanos e um melhor desempenho das equipas, uma vez que, desta forma, o médico especialista pode focar-se noutras situações urgentes de diagnóstico médico”.