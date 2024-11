Dez mortos e mais de 2.600 acidentes durante campanha "Taxa Zero ao Volante"

A GNR e a PSP registaram, na semana de entre 04 e 11 de novembro, de 2.632 acidentes que causaram 10 vítimas mortais, mais quatro do que no período homólogo, no âmbito da campanha de segurança rodoviária "Taxa Zero ao Volante".

Além das 10 vítimas mortais, foram ainda registados 50 feridos graves e 767 feridos ligeiros, segundo o balanço conjunto da Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), divulgado hoje.

Relativamente ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos 294 acidentes, mais quatro vítimas mortais, mais 11 feridos graves e menos 38 feridos ligeiros.

As 10 vítimas mortais, nove do género masculino e uma do género feminino, tinham idades compreendidas entre os 18 e os 73 anos.

De acordo com a nota, os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Aveiro (um), Braga (um), Coimbra (um), Leiria (um), Porto (duas), Santarém (duas), Setúbal (um) e Viana do Castelo (um). .

Quanto à fiscalização, durante a campanha que terminou segunda-feira foram fiscalizados presencialmente 57,4 mil veículos e 3,6 milhões por radar, 3,5 milhões dos quais pelo SINCRO -- Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR.

Do total de 3,6 milhões de veículos fiscalizados durante a campanha, registaram-se 23,3 mil infrações, das quais 793 referentes à condução sob o efeito do álcool.

Das 793 infrações relativas à condução sob o efeito do álcool, 750 registaram-se no continente e 43 nas Regiões Autónomas, tendo sido 540 detetadas pela GNR e 253 pela PSP.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, a campanha foi divulgada nos meios digitais e através de cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização levadas a cabo pela GNR e pela PSP, em Leiria, na Figueira da Foz, em Aveiro, no Porto e em Setúbal. Idênticas ações ocorreram nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. .

Na campanha "Taxa Zero ao Volante" foram sensibilizados 318 condutores e passageiros.

Esta foi a décima das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024.

Das onze campanhas que decorreram este ano, foram realizadas 49 ações, durante as quais mais de 6.300 pessoas foram sensibilizadas presencialmente.