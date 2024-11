Azul e rosa. Ministério da Saúde trava mudança de cor dos boletins de saúde infantil

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai repor as cores rosa e azul nos boletins de saúde infantil e juvenil, por decisão do Ministério da Saúde, depois de ter optado pelo amarelo, uma cor mais neutra.

"Por decisão do Ministério da Saúde, a DGS vai retomar as cores que eram usadas no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil: azul e rosa", adiantou esta terça-feira a direção-geral liderada por Rita Sá Machado em comunicado.

Segundo referiu, paralelamente, a DGS vai prosseguir o projeto de desmaterialização deste registo, permanecendo a versão em papel apenas para as situações em que não seja possível emitir a versão digital.

A alteração da cor do boletim de saúde infantil e juvenil para amarelo foi avançada por Rita Sá Machado num podcast da SIC Notícias na segunda-feira.

"Já estamos a fazer os trabalhos para termos este boletim digital e, ao mesmo tempo, atualizarmos. Uma das próprias alterações que nos pediam muito era a questão das cores: ser um boletim azul e um boletim cor-de-rosa", referiu a diretora-geral da Saúde.

Rita Sá Machado adiantou ainda que, neste momento, os boletins em causa "já são amarelos", uma "cor neutra", mas mantendo o "símbolo do que é um rapaz ou uma rapariga".