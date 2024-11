Associação propõe "task force" para prevenir constrangimentos nos serviços de emergência

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) adiantou esta terça-feira que propôs à ministra da Saúde a criação de uma "task force" para identificar fragilidades e propor medidas concretas para prevenir os constrangimentos nos serviços de emergência.

Num curto comunicado, esta associação revelou que propôs a Ana Paula Martins a "criação de uma Task Force, com vista a identificar as fragilidades e propor medidas concretas para obviar aos constrangimentos sentidos nos Serviços Médicos de Emergência atualmente".

As falhas no socorro por parte do INEM já serão responsáveis por 11 mortes nas últimas semanas e motivaram até ao momento sete inquéritos no MP, um dos quais já arquivado. Há ainda um inquérito em curso da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Os alegados atrasos na resposta do serviço 112 e no encaminhamento para Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), foram intensificados por uma greve de uma semana às horas extraordinárias dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que pedem a revisão da carreira e melhores condições salariais.

A greve foi suspensa na passada quinta-feira, dia em que Ana Paula Martins convocou o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) para uma reunião, a qual levou à assinatura de um protocolo negocial com a tutela.