Vem aí frio com temperaturas mínimas a rondar os zero graus nas terras altas

Vem aí uma acentuada descida das temperaturas, já a partir de terça-feira.

De acordo com o meteorologista Pedro Sousa “a partir de terça-feira irá iniciar-se uma descida gradual da temperatura, que se vai prolongar nos dias seguintes”.

“A meio da semana e no final da semana vamos registar temperaturas abaixo dos 20ºC e mínimas perto dos 0º C nas terras altas”, acrescenta.

Portugal vai sentir os efeitos de uma nova depressão que a partir de amanhã vai atingir de novo a região de Valência, mas a chuva forte só deverá fazer-se sentir no nosso país no próximo fim de semana.

Para esta segunda-feira prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao meio da manhã, persistindo essa nebulosidade no interior Norte e Beira Alta até ao meio da tarde.

O vento será fraco a moderado de leste/nordeste, temporariamente de norte na faixa costeira ocidental durante a tarde, soprando por vezes forte nas terras altas.

As previsões da meteorologia apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 13ºC, na Guarda, e os 24ºC, em Setúbal, e as temperaturas mínimas entre os 6º C, em Bragança, e os 16ºC, em Faro.