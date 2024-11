Surto de língua azul já provocou prejuízos de 6 milhões de euros

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) afirmou esta segunda-feira que o surto de língua azul se agravou, com prejuízos acima de seis milhões de euros e sem capacidade para recolher os animais mortos devido à doença.

A CAP alerta, em comunicado, para um aumento da mortalidade desde o início de setembro até hoje, período em que se contabilizam "mais 40 mil mortes entre a população de ovinos, face a igual período do ano passado" e que o setor "precisa urgentemente de ajudas".

Nesse sentido, a confederação agrícola regista que os prejuízos com a febre catarral ovina já ultrapassaram os seis milhões de euros e que os efeitos poderão agravar-se nas próximas semanas.

A febre catarral ovina ou língua azul é uma doença viral, de notificação obrigatória, que afeta os ruminantes e não é transmissível a humanos, sendo a sua transmissão feita através de um mosquito.

Para conter os efeitos, a CAP insta a inclusão imediata da vacinação obrigatória contra o serotipo 3 da Língua Azul para ovinos e bovinos no Programa de Sanidade Animal sem encargos para os produtores.

O apelo surge porque não é antecipado um período com as condições meteorológicas requeridas para travar, de forma natural, a progressão ampla da doença, que passaria por "cerca de dez dias seguidos, com temperaturas abaixo dos 10/11 graus celsius", explica a CAP.