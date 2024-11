Reveja a Conferência "A Reindustrialização de Portugal"

Desta vez foi “A Reindustrialização de Portugal” que esteve em debate (siga aqui em direto).

Num momento fundamental para a economia europeia, discutimos o futuro da indústria em Portugal e o seu papel na reindustrialização da Europa, sobretudo face aos desafios globais colocados por grandes potências como os Estados Unidos da América e a China.

Com a nova configuração do Parlamento Europeu e uma nova Comissão Europeia em funções, o debate sobre competitividade torna-se cada vez mais urgente. As perspetivas dos antigos primeiros-ministros italianos Enrico Letta e Mario Draghi, cujos relatórios sobre a competitividade europeia foram apresentados em 2024 (Much More Than a Market e The future of European Competitiveness), serviram de ponto de partida para os painéis de discussão, sempre moderados pelo jornalista da Renascença José Pedro Frazão.

A conferência teve dois painéis principais: um primeiro sobre "Portugal e a Reindustrialização da Europa", e um segundo dedicado às “Políticas públicas para a Indústria”. A sessão de abertura foi realizada pelo secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira. No encerramento contámos com a presença de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista.

Reveja aqui este debate tão importante sobre o futuro da indústria portuguesa e o seu papel na economia europeia.

Consulte aqui o programa:

A Reindustrialização de Portugal

11 de novembro – Auditório da Assembleia Municipal de Gaia

9h00 – Boas-vindas

José Luís Ramos Pinheiro – Administrador do Grupo Renascença Multimédia

António Castro – Presidente da INOVAGAIA

9h15 – Sessão de Abertura

João Rui Ferreira - Secretário de Estado da Economia

9h30 – 1.º Painel – Portugal e a Reindustrialização da Europa

Ana Teresa Lehmann – Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Luís Miguel Ribeiro – Presidente da AEP

Maria do Céu Carvalho – EU Funding Partner da KPMG Portugal

António Braz Costa - Diretor Geral do CITEVE

10h45 – Intervalo

11h00 – 2.º Painel – Políticas públicas para a Indústria e os desafios da Industrialização

José Reis - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

Carlos Alves – Vice-presidente da SEDES

António Castro – Presidente da INOVAGAIA



12h30 – Encerramento

Pedro Nuno Santos – Secretário-Geral do PS